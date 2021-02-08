Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'e "gazi" unvanı verilişinin 100. yılı kutlandı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'e "gazi" unvanı verilişinin 100. yılı törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Vali Vekili Nihat Karabiber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu..
Daha sonra ise İstiklal Madalyası takılan Türk bayrağı göndere çekildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.
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