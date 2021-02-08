İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 28 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan Tayfun Ş. ile dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve 5 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Mehmet A'yı yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla iki hükümlünün bulunduğu adresleri tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.