Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da firari 2 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da çeşitli suçlardan aranan firari 2 hükümlü operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 28 yıl 4 ay 10 gün hapis cezası bulunan Tayfun Ş. ile dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve 5 hırsızlık suçundan kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Mehmet A'yı yakalamak için araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla iki hükümlünün bulunduğu adresleri tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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