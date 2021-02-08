Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde dolandırıcılık yapan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Balıkesir merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 49 şüpheliden 23'ü adliyeye getirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 49 zanlıdan 23'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 26 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca internet üzerinden farklı vaatlerle kandırdıkları kişileri para talep ederek dolandırdığı ileri sürülen zanlılara yönelik soruşturma başlatılmıştı.
98 kişiyi dolandırdılar
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 98 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 49 şüpheliyi Balıkesir, İstanbul ve Gaziantep'te gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda gözaltına almıştı.
Etiketler: Dolandırıcılık
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