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Güncel
İHA 26.01.2024 15:48

Gaziantep beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep'te 2024 yılının ilk kar yağışıyla kent merkezi başta olmak üzere yerleşim alanları beyaza büründü. Beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Gaziantep beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Gaziantep’te 2024 yılının ilk kar yağışı ve soğuk hava her şeye rağmen yaşamın içinde olmayı sürdürüyor. Sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, şehir merkezinde eşsiz manzaraları da beraberinde getirdi.

Gaziantep beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı



Gaziantep’te sabah saatlerinde yağan karla beyaza bürünen ve tarihi yapıların yanı sıra Erikçe Ormanı'nda da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaz şehri olarak bilinen Gaziantep’in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Erikçe Ormanı olmak üzere yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Belediye kar ekibi teyakkuzda Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte belediye ekipleri de teyakkuza geçti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden oluşturulan karla mücadele ekipleri, ana yollarda temizlik çalışması yapıyor. Karla mücadele ekipleri, kar ve soğuk havanın olumsuz durumlara sebep olmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürecek.

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