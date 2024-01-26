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Güncel
İHA 26.01.2024 15:07

Yüksekova'da kapalı yollar açılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışıyla beraber kapanan yollar, ekiplerin yoğun çalışmasıyla bir bir ulaşıma açılıyor.

Yüksekova'da kapalı yollar açılıyor

Geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca yoğun bir şekilde bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar kalınlığı ise yüksek kesimlerde 1 metreyi geçmişti.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliğin ekipleri, kırsal kesimlerdeki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Zor şartlarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu yerlerde kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor. Öte yandan, Yüksekova 117. Şube Şefliği ile Yüksekova Belediyesinin karla mücadele ekipleri ise merkez ve köylerde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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