Mutki ilçesine 30 kilometre mesafedeki Kapaklı köyünde yaşayan anne Vasfiye ile çocukları Muhammed, Ommet, Hayrunisa, Elif ve Hava Nur Dengiz, evde yanan sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan anne ile çocuklarını hastaneye götüremeyen yakınları, ekiplerden yardım istedi.

İl Özel İdaresi, 112 Acil Sağlık ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Paletli ambulansla karlı yolları aştılar

Hastalara en kısa zamanda ulaşmak için, kardan dolayı 10 kilometrelik kısmı kapalı olan yolun açılmasını beklemeyen sağlık ekipleri, paletli ambulansla karlı yolu aşarak köye ulaştı.

Anne ve çocuklarına ilk müdahaleyi evde yapan sağlık çalışanları, yolun açılması üzerine paletli ambulansa aldıkları hastaları Koyunlu köyü yakınlarında bekleyen ambulanslara teslim etti.

Ekiplerce dondurucu soğukta yürütülen 4 saatlik zorlu çalışma sonucu Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.