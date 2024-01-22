Az Bulutlu 1.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.01.2024 14:39

Foça'da balıkçılar levrek bolluğundan memnun

İzmir'in Foça ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte levrekler, balık tezgahlarında yerini almaya başladı.

Foça'da balıkçılar levrek bolluğundan memnun

Foça ilçesinde balıkçılıkla uğraşan vatandaşlar, denizdeki bolluktan memnun olurken, yakaladıkları balıkları da hem tezgahlarında hem de mezatlarda satışa sunuyor. Havaların soğumasıyla birlikte balıkçıların ağına da bol miktarda levrek takılıyor.

Vatandaşlar levrek yoğunluğunun yaşandığı dönemde 300-350 liraya levrek bulabiliyor.

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ceyhan Çetin, yaptığı açıklamada, ocak ayında başlayıp şubat sonuna kadar levrek ve çipuranın yoğun olarak yakalandığını söyledi.

Balığın bol olduğu zaman fiyatının da düştüğünü belirten Çetin, "Yazı ele alırsak bir levreği 500-600 liraya alıyorken şimdi en güzel levrek 300-350 lira. Tekir ve barbun yazın 1000 lira ancak şimdi 200-300'e alabilirsiniz." dedi

35 yıldır balıkçılıkla uğraşan Mehmet Kuzu da mevsimine göre her türlü balığın tezgahlarda yerini aldığını vurgulayarak, "12 ay devamlı olarak tekir balığı, tavuk balığı, dil balığı, karagöz balıklar çıkmakta. Tabi şu anda levreğin zamanı, bu aylarda yoğun olarak levrek çıkıyor." dedi

Foça'da yaşayan Canan Limnili de günlük taze balığa her gün ulaşma şansları olduğunu, özellikle balık mezatlarında mevsim balıklarını görüp istedikleri miktarda alabildiğini aktardı.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Tokat'ta buzlanan yolda cenaze nakil aracı devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:12
Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları İsrail Meclisini bastı
16:06
Filistin Başbakanı: Filistin devletinin kurulması konusunda uluslararası fikir birliği var
16:03
Eski sevgilisinin kapısını patlatan kadına 6 yıl hapis cezası
15:44
Almanya, Gazze'de acil insani ara çağrısında bulundu
15:42
AB: İsrail'in çözümü nedir, Filistinlileri Gazze'den çıkarmak mı, hepsini öldürmek mi
16:12
Alper Gezeravcı: İlk görevimi tamamladım
Kayseri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
Kayseri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ