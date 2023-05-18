Fırtına caminin minaresini yıktı

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Ahi Mahallesi'nde tadilat çalışması süren caminin minaresi, fırtına sebebiyle yanındaki ev ile park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine yıkıldı.

Ev ve araçların zarar gördüğü olayda yaralanan olmadı.

Zarar gören evin sahibi Mehmet Gönen, olay sırasında evde dinlendiğini söyleyerek, "Annem de namazını kılmış, yanımda kanepede oturuyordu. Büyük bir gürültüyle uyandım. Ne olduğunu anlayamadık ve kendimizi dışarı attık. Baktık evimiz yıkılmış, arabalar zarar görmüş. Ne yapalım, bu da Allah'tan geldi." dedi.

Öte yandan, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sosyal medya hesabından, "Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Tazmin olarak belediyemiz her zaman olduğu gibi afette de vatandaşımızın yanındadır. Minaremizi eskisinden de sağlam inşa edeceğiz inşallah. Allah ezanlarımızı dindirmesin." paylaşımı yaptı.