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Güncel
AA 18.05.2023 11:31

Kütahya'da evinde piknik tüpü patlayan kadın hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde evindeki piknik tüpünün patlaması nedeniyle yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kütahya'da evinde piknik tüpü patlayan kadın hayatını kaybetti

Beyköy Mahallesi 1. Sokak'taki bir evden gelen patlama sesinin ardından komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yalnız yaşadığı evde ağır yaralanan Cemile B.'ı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaşlı kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Patlamanın, mutfaktaki piknik tüpünden kaynaklandığı öğrenildi.

Baysal'ın yeğeni ve komşusu Ahmet Bakan, sabah büyük bir gürültüyle uyandıklarını söyledi.

Bakan, iki kez patlama sesi duyduklarını ve hemen yetkililere haber verdiklerini belirterek, "Vardığımızda ev harap haldeydi. Halam yerde yatıyordu. Ekipler hızlıca geldi. Patlama çok şiddetliydi, evlerimiz sallandı. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

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