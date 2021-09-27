Güneydoğu Anadolu'daki illerden fındık üretimiyle dikkati çeken Kocaali'ye gelen tarım işçileri, yaklaşık 2 aydır hasat çalışmalarını sürdürüyor.

Gün boyu fındık bahçelerinde çalışan gençler, gelirleriyle ailelerine destek oluyor.

Mardin'den gelen Mehmet Şirindoğan, AA muhabirine, 10 yıldır fındık topladığını belirterek, "Kocaali'de fındık işçiliği yaparak bir senelik üniversite masrafımı çıkarıyorum." dedi.

Kestanepınar Mahalle Muhtarı Selahattin Sarhoş da işçilerle bir aile gibi olduklarını dile getirerek, "Onlar her yıl gelirler buraya, iki ayı burada geçirirler. Ben de 6 yıldan bu yana Nusaybin'e, Şırnak'a, İdil'e, köylerine giderim." ifadelerini kullandı.