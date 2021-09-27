Valilik binası önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, burada yaptığı konuşmada, fedakarca çalışan itfaiye ekiplerine minnettar olduklarını söyledi.

Albayrak, itfaiye ekiplerini olaylara en hızlı şekilde müdahale ettiğini ifade ederek, "İlimizdeki itfaiye ekipleri eylül ayına kadar 9 bin olaya müdahale etti. 7 yıl içerisinde de ekiplerimiz 70 bin olaya müdahale etmiş. Yaptıkları güzel ve özverili hizmetlerinden dolayı çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cengiz Çelik de Tekirdağ halkına itfaiye hizmetlerini dünya standartlarında, kesintisiz bir şekilde sunmak ve insanlara rahat huzurlu bir yaşam sağlamak için çalıştıklarını dile getirdi.