9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Metin Ö. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgüte ait dershanelerde farklı illerde rotasyona tabi olarak çalıştığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Metin Ö'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.