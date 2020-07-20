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Gaziantep'te bir apartmandaki karantina kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartmanda başlatılan karantina sona erdi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 21 yaşındaki M.K'nın kurs için gittiği Kahramanmaraş'ta ateşlenince başvurduğu hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkınca Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği 53 kişinin yaşadığı 17 dairenin olduğu apartman 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.
Apartmanda uygulanan karantina gece 24.00 itibariyle kaldırıldı.
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