Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
FETÖ operasyonunda yakalanan eski askeri okul öğrencisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Aksaray'da, FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda, eski askeri okul öğrencisi 26 yaşındaki C.F.E. 26 gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
Son Haberler
- 17:02
- 16:57
- 16:46
- 16:59
- 16:37
Sıradaki Haber
2021 Asgari ücret ne zaman belli olacak? 2021 Asgari ücret toplantıları başlıyor...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz