Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul’da kamuda mesai saatlerinde değişikliğe gidildi… Kamu kurumlarının çalışma saatleri değişti...
İstanbul'da kamu kurumlarında mesai saatleri değişiyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesai saati değişikliği ile ilgili açıklama yaptı. Peki İstanbul’da kamu kurumları saat kaça kadar açık olacak? İstanbul mesai saati düzenlemesi…
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamu kurumlarındaki mesai saati değişikliği ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri: 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacak.
İstanbul’da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 1, 2020
2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri:
⏰ 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır.
⚠️ Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır.
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