Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında arızalanması nedeniyle sürüklenen fiber teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Çalış Plajı açıklarında bir teknenin sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalede bulunduğu 4,5 metrelik teknedeki 2 kişi kurtarıldı. Bu kişiler, Fethiye Limanı'na götürüldü.
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