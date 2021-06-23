Saldırıya uğrayan İHA muhabiri: Beni bugün öldürmek istediler

Saldırıya uğrayan İHA muhabiri: Beni bugün öldürmek istediler

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Kedinin sağlık kontrolleri için veteriner hekime teslim edileceği öğrenildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan markette alışveriş yapan bir müşteri, içeride kedi sesini duyması üzerine itfaiyeye haber verdi.

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