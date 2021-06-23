Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Baskil'de kadın kooperatifi oluşturuldu
[Fotoğraf: AA]
Baskil Kaymakamlığı öncülüğünde kadın kooperatifi oluşturuldu.
Baskil Osman Benzeş Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, uzmanlar ve kadınlar katıldı.
Kaymakam Yılmaz, toplantıda, kooperatifin ilçede kadınların ekonomik hayatta daha çok yer almalarını sağlayacağını belirterek, "Kadınlara destek olmak amacıyla kadın kooperatifinin kurulmasını gerçekleştirdik ve çalışmalarımız başladı." dedi.
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