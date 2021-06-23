Kentte tarım araçları ve traktörler nedeniyle meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesi kapsamında, Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Pasinler ilçesinin Alvar Mahallesi'nde traktör sahiplerine reflektör dağıtıldı.

Vali Memiş, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu çalışmanın bir ilk olduğunu ifade eden Memiş, "Cumhurbaşkanımızın sayesinde yollarımız düz, otoban gibi ama araçlar da süratli. Araçların teknolojisi, yolun kalitesi arttı. Tedbiri çok alıyoruz ama yine de zaman zaman sorunlarla karşılaşıyoruz. Hele de bu römork meselesi, araçlar altına giriyor ve vefatlı kazalar oluyor. Bunu önlemeye yönelik güzel bir çalışma. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Pasinler Ovası'nın çok verimli toprakları bulunduğunu ancak yaptıkları ölçümlere göre bu yıl mahallelerde neredeyse yüzde 60-70 civarında bir kuraklığın söz konusu olduğunu aktaran Memiş, "Bu tespitlerimizden sonra çiftçilerimize de destek olacağız. Bereketli toprakları olan burası için bizim hayalimiz Alvarlı Barajı'nı yapmak. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve milletvekillerimizin destekleriyle en kısa sürede bu barajın yapımına başlayıp faaliyete geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Memiş, terörle mücadelenin bütünlük içerisinde ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirterek şunları kaydetti:

"Jandarma, emniyet ve MİT ile beraber, bölgemizde bir tane bile terörist unsur bırakmadık. Daha birkaç gün önce birini sağ yakaladık. Jandarmamızı kutluyorum. Birkaç gün önce çok önemli bir operasyona imza attılar. MİT, jandarma ve emniyet operasyonuyla İran sınırında yakaladık ve getirdik. Jandarma ve polisimiz vatandaşımızın emrinde, bütün kardeşlerimizin emrindeyiz. Sizlere hizmet için varız, sizlere tepeden bakmak için yokuz."

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan PKK'lı terörist İslam Biliz, MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla Türkiye-İran sınırında yakalanmış ve 18 Haziran'da Erzurum'a getirilmişti.