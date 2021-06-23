Haber Giriş: 23 Haziran 2021 Çarşamba 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçelievler Belediyesi, 250 personele ilk doz aşısını yaptırdı
[Fotoğraf: AA]
Bahçelievler Belediyesinin 250 personeline, ilk doz biontech aşısı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Belediyesi Çobançeşme Yerleşkesi'nde kurulan Kovid-19 seyyar aşı istasyonunda, sahadaki temizlik, veteriner, zabıta personeli, teknik hizmetler binasındaki memurlar ve yerleşkedeki atölye ile diğer birimlerde çalışanların aşıları yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, belediyenin bahçesinde kurulan Kovid-19 seyyar aşı istasyonunda aşılama işlemini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan yaklaşık 250 personeli, ilk doz biontech aşıları yapıldı.
Etiketler: Koronavirüs Aşısı Aşı Çalışmaları
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