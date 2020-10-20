İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, hasada, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürü Mehmet Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nusret Recep Gümüş ve teknik personel katıldı.

Bahçe sahibi Şeref Güven ile meyve bahçesi yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunulan Şahin, ceviz ve bademin anavatanının normalde ülkeleri olmasına rağmen yeterli üretim gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Badem yetiştiriciliğinin il için alternatif gelir kaynağı olarak diğer üreticilere örnek olacağını ümit ettiklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda çiftçilerimize bu bölgede alternatif ürünler de sunarak onların gelir kaynaklarını artırmalarını bekliyoruz. Badem ve ceviz alternatif ürün olarak burada önem kazanıyor. Amacımız üreticilerimizin geleneksel tarımdan teknik tarıma geçişini sağlayarak katma değeri yüksek ürünleri ürettirmek. Bunları inşallah yaygınlaştıracağız."



