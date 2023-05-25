Fatih'te pidecide yangın: 4'ü ağır 6 yaralı

Silivrikapı Mahallesi Vidin Caddesi'ndeki pidecide saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

5 katlı binanın alt katındaki pideciden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekipleri içeride uyuyan 6 çalışanı kurtardı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içeride uyuyan 6 çalışanı da kurtardı.

Sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin içeriden çıkardığı çalışanlara ilk müdahalede bulundu.

Sokakların hem dar olması, hem de park eden araçlardan dolayı sağlık ekipleri yaralıları ambulanslara taşımakta güçlük çekti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan 4'ünün durumu ağır.

Polis ekipleri yangın çıkan dükkanda inceleme yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.