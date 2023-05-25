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Güncel
AA 25.05.2023 09:25

Esenler'de Pakistan uyruklu 1 kişi evde ölü bulundu

İstanbul Esenler'de yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin gittiği dairede Pakistan uyruklu 1 kişi ölü bulundu.

Esenler'de Pakistan uyruklu 1 kişi evde ölü bulundu
[Fotograf: AA]

Kemer Mahallesi 903. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katındaki daireden dumanlar çıktığı ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İhbarın yapıldığı adreste hareketsiz halde yatan bir kişinin görülmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Pakistan uyruklu olduğu belirlenen Muhammad Tahir Khan isimli kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayın yaşandığı adrese gelen olay yeri inceleme ekipleri, dairede detaylı inceleme yaptı.

Khan’ın cenazesi daha sonra Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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