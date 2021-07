Yaklaşık 700 öğrencinin başvurduğu proje ile gençler, hem yabancı dillerini geliştirme fırsatı buluyor hem de çeşitli ülkelerden İstanbul'u ziyarete gelen turistlerin sorularını cevaplıyor. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü turizm elçisi adayları önce yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutuldu. Her iki sınavı da başarı ile geçerek turizm elçisi olmaya hak kazanan 200 öğrenci, Fatih'in önemli destinasyonlarının tarihi ve önemi gibi konularda tarihçi-yazar Ahmet Anapalı'dan eğitim aldı. Giydikleri tişörtün üstünde "Ask me - Bana Sor" ibaresi yer alan gönüllü turizm elçileri, Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan, Divanyolu, Kapalıçarşı ve Eminönü olmak üzere 6 bölgede görev alacak ve İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça ve Korece gibi 7 dilde 5 Eylül'e kadar turistlere yardımcı olacak.

Gönüllü turizm elçilerinin göreve başlaması dolayısıyla Sultanahmet Meydanı'ndaki Alman Çeşmesi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, projeyi 11. kez hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Turan, İstanbul'un da tarihi merkezi olan Fatih'te bu önemli projede görev alan gençleri tebrik ederek, başarılar diledi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm dünyada 2 yıldır turizmin en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu hatırlatan Turan, "Hamdolsun, Kovid-19'un turizm faaliyetlerini kısıtlamasının yavaş yavaş kalktığını görüyorum. Ben dün gece itibarıyla Saraybosna'daydım. Dün, Srebrenitsa Katliamının yıl dönümüydü. Orada da gözüken şu, turizm faaliyetleri artık yavaş yavaş başladı. Türkiye'deki turizmin en önemli merkezlerinden birisi de şu anda içinde bulunduğumuz alandır. İstanbul'a bir turistin gelip de bu bölgeye uğramaması mümkün değildir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir alandayız." diye konuştu.

Fatih'in ilçe olarak kültür ve turizm açısından önemine değinen Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki toplam somut kültürel mirasın yüzde 11'i, İstanbul'daki toplam kültürel mirasın da yaklaşık yüzde 40'ı şu anda sizin görev yapacağınız alan içerisinde. Bu kadar zengin ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir alanda bu görevi yapacaksınız inşallah. Burada amaç sadece dil öğrenmek değil. Belli bir birikime de sahip olmanız gerekiyor. Sizin bilmeniz gerekiyor ki turistlere de misafirlerimize hem yardımcı olup hem de doğru bilgiyi aktarasınız. Gönüllü turizm elçileri projesi, Türkiye'de en kapsamlı uygulanan ilçe Fatih. Burada hem kendi geleceğiniz için hem de ülkemiz için mesai harcıyorsunuz."

Turan, gönüllü turizm elçileriyle hanutçuları engellemek istediklerini ve aynı zamanda turistlerin sorularını en doğru şekilde cevaplayarak onlara yardımcı olmak istediklerini ifade etti.

"Turistlere ülkemizi güzel bir şekilde tanıtmak için buradayız"

Lise son sınıfta eğitim gören gönüllü turizm elçisi Ayşe Solmaz, görev yapacakları bölgeler hakkında detaylı eğitim aldıklarını söyledi.

Bu eğitim sayesinde daha bilgili hale geldiklerini anlatan Solmaz, "Tarihimizi daha iyi anladık ve daha iyi anlatacağız. Bize çok katkı sağladı. Gönüllüyüm. Turistlere ülkemizi güzel bir şekilde tanıtmak için buradayız. İngilizce ve Korece turistlere yardımcı oluyorum." dedi.