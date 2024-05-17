Çok Bulutlu 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2024 11:15

İsrail saldırıları nedeniyle Refah'tan göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sayısı 630 bini geçti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah'ta 630 binden fazla Filistinlinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

İsrail saldırıları nedeniyle Refah'tan göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin sayısı 630 bini geçti
[Fotograf: AFP]

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Refah'ta zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 630 bin geçtiği ifade edildi.

Refah'tan zorla göç eden Filistinlilerin Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'a gittiği kaydedildi.

Deyr el-Belah'taki koşulların oldukça zor olduğu ve bölgenin Refah'tan gelenlerle birlikte aşırı derecede kalabalıklaştığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır’la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah kentindeki kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
ABD'den "Kuzey Kore-Rusya arası silah alışverişini sağladıkları" gerekçesiyle 3 şirkete yaptırım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:40
Trakya'da uyuşturucu operasyonları: 19 gözaltı
12:42
Şırnak-Cizre kara yolundaki çalışmalar nedeniyle kapanan iki tünel trafiğe açıldı
12:26
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 10 kişi yakalandı
12:12
FIFA, Filistin'in "İsrail'in futboldan men edilmesi" talebini konseyde karara bağlayacak
12:10
Savaş gemisi TCG Zıpkın ziyarete açıldı
12:01
Uşak’ta fabrika yangını
Ankara'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
Ankara'da engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
FOTO FOKUS
Engelli gençler için temsili askerlik uygulaması yapıldı
Engelli gençler için temsili askerlik uygulaması yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ