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Ekonomi
AA 17.05.2024 11:15

TCMB'nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,64 oldu. Politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti ise yüzde 50 oldu.

TCMB'nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
[Fotograf: AA]

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 3 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,04'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 35,17'den yüzde 33,21'e, 24 ay sonrası için yüzde 22,05'ten yüzde 21,33'e indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,0098'den 38,7771'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,4730'dan 41,7997'ye düştü.

Bir önceki anket döneminde 32,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,5 milyar dolara indi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 28,7 milyar dolara geriledi.

Politika faizi cari ay sonu beklentisi yüzde 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,3'te, gelecek yıl için de yüzde 3,7'de sabit kaldı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 38,18'den yüzde 37,11'e düştü.

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