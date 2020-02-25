Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu'ndaki 3 katlı apart otelin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otel tahliye edilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kimsenin yaralanmadığı yangında otelde hasar oluştu.