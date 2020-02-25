Haber Giriş: Kaynak: AA
Fatih'te apart oteldeki yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te 3 katlı apart otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mimar Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu'ndaki 3 katlı apart otelin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otel tahliye edilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kimsenin yaralanmadığı yangında otelde hasar oluştu.
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