UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı maçında ise A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları’na konuk olacak.

Faroe Adaları-Türkiye maçı saat kaçta?

Faroe Adaları-Türkiye maçı bu akşam (25 Eylül 2022 Pazar) saat 21.45’te TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT’den futbolseverlere çağrı

TRT kanallarının yüksek ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için bir süre önce TÜRKSAT 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlanıldı.

TRT’den futbolseverlere, bu akşam TRT 1’de ekrana gelecek Faroe Adaları–Türkiye karşılaşması ve 20 Kasım’da başlayacak FIFA 2022 Dünya Kupası öncesi bir kez daha frekans güncelleme hatırlatması geldi.

Bu çerçevede, TRT yayınlarını Türkiye’den uydudan takip eden izleyicilerin frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

Futbolseverlerin Türkiye sınırları içinde milli maç yayınlarını kesintisiz izleyebilmeleri için “Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri” TRT’nin ilgili platformlarında duyuruldu. İzleyicilerin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT’nin; TRT 1 HD, TRT Spor HD, TRT Belgesel HD, TRT Çocuk HD ve TRT Müzik HD kanallarının frekansları tek bir seferde güncellenmiş olacak.

TRT HD Türkiye Kapsaması TÜRKSAT Frekans Bilgisi

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

FIFA 2022 Dünya Kupası her zamanki adresi TRT’de

Bu yıl 22.'si düzenlenecek olan FIFA 2022 Dünya Kupası 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da gerçekleştirilecek. Dünyanın heyecanla beklediği ve Katar-Ekvador maçıyla başlayacak turnuvadaki tüm maçlar her zaman olduğu gibi yine TRT ekranlarında olacak. Uydu üzerinden TRT’deki bu büyük şöleni Türkiye’den takip etmek isteyen futbolseverlerin TRT uydu frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor.