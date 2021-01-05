Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ezine'de mandalina yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.
Balıkesir'in Havran ilçesi istikametinden Çanakkale yönüne seyreden İbrahim İnkaya yönetimindeki 10 ACE 624 plakalı mandalina yüklü kamyon, Sarımsakçı Köprüsü mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü İnkaya, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine, İsmail Alıcı ise Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay nedeniyle bir süre kapalı kalan yol, kazalı aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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