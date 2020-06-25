Haber Giriş: Kaynak: AA
Eyfel Kulesi yeniden ziyarete açıldı
[Fotoğraf: AA]
Fransa'nın başkenti Paris'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatılan Eyfel Kulesi 3 ay aranın ardından yeniden ziyarete açıldı.
Birinci ve ikinci katı ziyarete açılan kulede, 1 Temmuz’a kadar asansör kullanımı yasaklandı.
Alınan tedbirler kapsamında ziyaretçilere maske takma şartı getirildi.
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