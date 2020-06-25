Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin sözde 'askeri mahrem yapılanması'nda yer aldıkları iddia edilen, 2 subay ve 5 astsubay ile 3 emekli astsubay; Yalova merkezli Hatay, Kars, İzmir, Siirt ve Muğla'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye çıkarıldı. 'Etkin pişmanlık'tan yararlanan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.