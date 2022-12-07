Merkeze bağlı Günebakan köyünde çiftçilik yapan 61 yaşındaki Kurt, tarlasında yetiştirdiği sebzeler ile ürettiği süt ürünlerini kış boyunca bozulmadan muhafaza etmek için atadan kalma yöntem kullanıyor.

Yıllardır bu yöntemle ürünlerini sakladığını söyleyen Kurt ürünlerin doğallığının bozulmadığına dikkat çekiyor:

"Havuç, şalgam, patates ekiyoruz. Bunu kasım ayının sonunda buraya dolduruyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Ürünleri nisan ayına kadar yiyoruz. Doğallığı hiç bozulmuyor ve çürümüyor. Hatta burada muhafaza ettiğimiz ürünlerimiz daha sağlıklı. Elektrikten de tasarruf etmiş oluyoruz. Mesela bir buzdolabını çalıştıracağımıza bu kuyu da aynı görevi yapıyor. Bizim için bir tasarruf oluyor."​​​​​​​