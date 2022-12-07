İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her gün 28 bin 162 öğrencinin, kendilerine tahsis edilen 2 bin 38 servis aracıyla okula ulaşımı sağlanıyor. Aynı zamanda öğrencilere, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü olan meslek liseleri veya öğretmenevleri aracılığıyla, en az 3 çeşit sıcak yemek hizmeti sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Antalya'nın 19 ilçesinde toplam 77 öğrenci pansiyonunun olduğunu belirterek " Pansiyonlarda kalan 7 bin 448 öğrencimiz ücretsiz barınıyor. Bu öğrencilerimize devletimiz tarafından sabah, öğle, akşam yemeği ve ara öğün olmak üzere toplam 4 öğün yemek hizmeti sunuluyor." ifadelerini kullandı.

Çalışkan, diyetisyenler eşliğinde yapılan yemeklerin, öğrenci gelişimleri göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duydukları kalori miktarlarına göre hazırlandığını belirtti.