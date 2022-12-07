Antalya'da 35 bin öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti veriliyor
Antalya'da 35 bin öğrenci yemek, 28 bin öğrenci de ücretsiz taşıma hizmetinden faydalanıyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her gün 28 bin 162 öğrencinin, kendilerine tahsis edilen 2 bin 38 servis aracıyla okula ulaşımı sağlanıyor. Aynı zamanda öğrencilere, Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü olan meslek liseleri veya öğretmenevleri aracılığıyla, en az 3 çeşit sıcak yemek hizmeti sunuluyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Antalya'nın 19 ilçesinde toplam 77 öğrenci pansiyonunun olduğunu belirterek " Pansiyonlarda kalan 7 bin 448 öğrencimiz ücretsiz barınıyor. Bu öğrencilerimize devletimiz tarafından sabah, öğle, akşam yemeği ve ara öğün olmak üzere toplam 4 öğün yemek hizmeti sunuluyor." ifadelerini kullandı.
Çalışkan, diyetisyenler eşliğinde yapılan yemeklerin, öğrenci gelişimleri göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duydukları kalori miktarlarına göre hazırlandığını belirtti.
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