Çanakçı ve Naip mahallelerinde bazı evlerden motosiklet, jeneratör, ilaçlama makinesi, ağaç kesme motoru, matkap ve bir ton demir malzeme çalınmasıyla ilgili dün gözaltına alınan Y.K. , F.Ç. ve E.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve F.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.