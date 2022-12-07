Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da inşaat malzemesi çalan 2 şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat malzemeleri ve çeşitli eşyalar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Çanakçı ve Naip mahallelerinde bazı evlerden motosiklet, jeneratör, ilaçlama makinesi, ağaç kesme motoru, matkap ve bir ton demir malzeme çalınmasıyla ilgili dün gözaltına alınan Y.K. , F.Ç. ve E.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve F.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Tekirdağ
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