Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da kamyonda 230 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde ev eşyası yüklü kamyonda 230 kilo 750 gram uyuşturucu madde bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında durdurulan ev eşyası yüklü kamyonda arama yapıldı.
Aramada, valiz ve çantalar içerisinde 230 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü F.A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Bolu
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