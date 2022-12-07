Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da inşaat malzemesi çalan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat malzemeleri ve çeşitli eşyalar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Çanakçı ve Naip mahallelerinde bazı evlerden motosiklet, jeneratör, ilaçlama makinesi, ağaç kesme motoru, matkap ve bir ton demir malzeme çalınmasıyla ilgili dün gözaltına alınan Y.K. (21), F.Ç. (18) ve E.K'nın (29) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve F.Ç. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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