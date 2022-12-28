Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Evinden 12 kilo esrar çıkan şüpheli gözaltına alındı
[Fotograf: İHA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 12 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu çerçevesinde Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden K.Ç. isimli şahsın evinde arama yapıldı.
Operasyon neticesinde 12 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Sakarya
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