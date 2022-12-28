Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta zincirleme kaza: Biri polis 4 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Sivas'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i polis memuru 4 kişi yaralandı.
A.Ü'nün kullandığı otomobil, polis memuru E.T. yönetimindeki otomobil ve H.H.D. kontrolündeki taksi, Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada polis memuru E.T, kızı N.T., diğer araç sürücüsü A.Ü. ile kızı N.Ü. yaralandı.
Yaralılar, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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