Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 15:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Evin bahçesinden hurda malzeme çalan şahıs gözaltına alındı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da bir evin bahçesindeki hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Samsun'da bir evin bahçesindeki hurda malzemeleri çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Selyeri Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, K.Ç adlı kadına ait evin bahçesinde hunda malzemeler çalındı. K.Ç. polise şikayette bulundu.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu hurdayı çaldığı iddia edilen T.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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