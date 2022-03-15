Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de yaban hayatı, ormanlık alanlara kurulan fotokapanlara yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğünce, yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için ormanlık alana yerleştirilen fotokapanlar karaca, kurt, tavşan, tilki, sansar ve yaban domuzu görüntüledi.
Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları yer alıyor.
Fotokapanlarla hem yaban hayatı popülasyonu kayıt altına alınıyor hem de kaçak avcılığın önüne geçiliyor.
Etiketler: Kırıkkale Doğal Yaşam
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