Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuruyer Mahallesi'nde bir evde kaçak tütün bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 ton 17 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Polis, adresteki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
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