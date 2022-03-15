Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 168 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Aralık´ta yağan kar 175 cm, Ocak´ta yağan kar 276 cm, Şubat´ta yağan kar 104 cm ve Mart´ta yağan kar ise 299 cm toplamda bu kış boyunca yağan kar ise 854 cm’dir” denildi.

