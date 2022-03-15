Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avanos'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ü'nün adresine operasyon düzenledi.
Evdeki aramada, 60 gram Hint keneviri tohumu, 30 gram esrar, üç saksı içinde Hint keneviri bitkisi, bir miktar tütünle karıştırılmış esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Nevşehir
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