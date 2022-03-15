Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kar nedeniyle 2 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da kar nedeniyle 2 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalar sürüyor.
Kar nedeniyle Sincik ilçesinde 2 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
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