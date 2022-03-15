Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde plakası açıklanmayan otobüsü durdurdu.
Ekipler, yolcu konumunda 2 şüphelinin yanında bulundurdukları poşet içerisinde yaptıkları aramada, 137 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.F. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu
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