Şubat ortasından bu yana Etna Dağı’nın ağzından fışkıran küller rekor seviyeye yükseldi.

Kraterden fışkıran küller son patlamalarda 3 bin metre yüksekliğini aştı.

Şubat ayından beri duman ve kül yayan yanardağ , sokakları kirletiyor, trafiği yavaşlatıyor ve ekinlere zarar veriyor.

Söz konusu yanardağda yaşanan patlamalar neticesinde oluşan yoğun duman ve kül bulutları, hava trafiğinin aksamasına yol açabiliyor.

En aktif yanardağ

Etna, Avrupa'nın en aktif yanardağıdır ve her yıl 108 katlı bir gökdeleni doldurmaya yetecek kadar lav üretir.

Çevredeki köyler için çok az tehlike oluşturmasına rağmen, Sicilya hükümeti 300 bin metrik ton kül toplandığını tahmin ediyor.

En şiddetli son patlama, yaklaşık bir düzine insanın yaralandığı 2017 yılının Mart ayında meydana gelmişti.