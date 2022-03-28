Eskişehir'in Alpu ilçesinde, 2 iş yeri ve 6 araçta kundaklama sonucu çıkarılan yangınlar, hasara yol açtı.

İlçe merkezinde ayrı yerlerde bulunan 2 iş yerine gece saatlerinde yanıcı ve yakıcı madde atıldı, bir traktör ile pikap ateşe verildi.

Kemalpaşa Mahallesi'nde ise bir kamyon, traktör, pikap ve otomobil kundaklandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, itfaiye ekiplerince söndürülen yangınlardan dolayı söz konusu iş yeri ve araçlarda hasar meydana geldi.

İkisinde de nalburiye ve inşaat malzemeleri satılan iş yerlerinden birindeki yangın, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayların aydınlatılması ve şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

"Yapılan incelemelerde bir kişi olduğu görülüyor"

Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, gazetecilere yaptığı açıklamada, 62 yaşında olduğunu belirterek, şimdiye kadar böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi.

Yaşananların ilçe adına üzücü olduğunu dile getiren Güller, şöyle devam etti:

"Maalesef 2 esnafın iş yerinin kundaklandığını, çiftçi arkadaşlarımızın araçlarının yandığını, birkaç aracın ise yakılmaya çalışıldığını birebir gördük. Ben bu kundaklayanın ilçeden bir kişi olduğunu düşünmüyorum, inanmıyorum. Alpu'da yaşayıp da ilçe halkına bu kadar kin olmaması gerektiğine inanıyorum. Esnaf ve çiftçilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Kundaklama olayını gerçekleştirenin, yapılan incelemelerde bir kişi olduğu görülüyor. Bilinçli olarak yapılan bir olay. Şu anda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce başımıza gelmiş bir olay değil. Keşke olmasaydı."

Kamyon ve traktörüne yanıcı madde dökülerek yakılmaya çalışılan Hakan Ertunç ise komşularının araçlarının ateşe verildiğini aktardı.

Ertunç, "Bizim kimse ile bir düşmanlığımız yok. Kimin yaktığını bilmiyoruz. Traktörümüzü yaksa, 250-300 bin liralık yazık günah. Bu bizim servetimiz. Burası çok ara sokak pek bilinmez. Daha önce gelip keşif yapmış olabilirler." dedi.