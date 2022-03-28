İlçe Emniyet Amirliği karşısında 24-25 Mart'ta ziyarete açılan mobil tır, ilçeden ayrıldı.

Çanakkale Zaferi'nin hangi şartlarda kazanıldığının görsel olarak anlatıldığı mobil müze, 2 günde 2 bin 150 kişi ziyaret etti.

Mobil müzeyi gezen Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, gazetecilere, mobil müzenin ilçeye gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da belediye olarak vatandaş ve öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda Çanakkale gezileri düzenlediklerini kaydetti.