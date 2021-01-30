Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'e kar fırtına ile geri döndü
[Fotoğraf: İHA]
Eskişehir’de fırtına ile birlikte aniden başlayan şiddetli kar yağışı kent merkezini kısa süre içerisinde beyaza bürüdü.
Eskişehir’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve kar yağışı, kent merkezi ve yüksek kesimleri etkisi altına aldı.
Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan cadde ve sokaklarda, kar küreme çalışmaları yapıldı. Görüş mesafesi yer yer düşerken, yola çıkacak sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Kısıtlama kapsamında olmayan ve tedbir alarak dışarı çıkan vatandaşlar ise şemsiye ile yağıştan korunmaya çalıştı. Meteorolojiden alınan verilere göre, gün içerisinde etkisini sürdürecek kar yağışı, akşam saatlerinde yerini yağmura bırakacak.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı Yağış
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