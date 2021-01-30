Haber Giriş: 30 Ocak 2021 Cumartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde ormanda 2 kişinin cansız bedeni bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda 2 erkek cesedi bulundu.
Yeşilce köyünde ormanlık alanda 2 kişinin hareketsiz yattığını gören Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 2 kişinin donarak öldüğünü belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, kar kalınlığının yaklaşık 10 santimetre olduğu bölgeden alınarak Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetlerin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken donarak ölen sığınmacılara ait olduğu tahmin ediliyor.
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